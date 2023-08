Gruppensieg winkt 85:82 – Deutsche Basketballer entzaubern Australien

Am Dienstag (09.30 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) kann das Team um Kapitän Dennis Schröder mit einem weiteren Erfolg über Finnland als Erster der Staffel E in die Zwischenrunde einziehen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) würde in diesem Fall die Maximalzahl von drei Siegen in die zweite Gruppenphase mitnehmen.