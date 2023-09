Der WM-Titel und seine Folgen Warum es Basketball in NRW so schwer hat

Solche Umbrüche sind selbst im Basketball selten. Die Gründe, warum sich dauerhaft kein zweiter Standort in NRW in der höchsten deutschen Basketballliga etablieren konnte: vielfältig. Gemein ist fast allen Standorten, dass es an großzügigen und zuverlässigen Sponsoren mangelt. Hinzu kommt die ewige Hallenfrage. In Bonn wurde die mit der Premium-Lösung beantwortet. 2006 leistete sich der Klub einfach eine eigene mit 6000 Plätzen samt angeschlossenem Trainingszentrum und Geschäftsstelle. Kostete schlanke 15 Millionen Euro. Für Basketball-Verhältnisse Welten. Phönix Hagen hielt jahrelang als zweiter Klub die NRW-Flagge in der BBL hoch, verhob sich aber und plant nach einer Insolvenz 2016 nun bis 2025 den Wiederaufstieg aus der zweitklassigen ProA-Liga in die höchste deutsche Spielklasse.