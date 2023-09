Das Wir gewinnt Diese Qualitäten machen das deutsche Basketball-Team bei der WM so stark

Nun will die Mannschaft mehr. Das Selbstbewusstsein war schon vor dem Turnier gewaltig. In einer Teamsitzung hatte Herbert die Spieler über das WM-Ziel entscheiden lassen: „Wir sind uns einig gewesen, dass wir eine Medaille wollen“, kündigte Maodo Lô anschließend an. Am Freitag hat die Mannschaft nun die große Chance, dieses Ziel bereits vorzeitig zu erreichen – mit dem ersten WM-Finaleinzug in der Geschichte des deutschen Basketballs.