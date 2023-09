LIVE Basketball-WM im Liveblog Auch ohne Jokic zieht Serbien ins WM-Halbfinale ein

Düsseldorf · Basketball-Urgestein Svetislav Pesic greift mit 74 Jahren noch einmal nach den Medaillen bei der Weltmeisterschaft. Der Trainer gewann am Dienstag in Manila mit seinen Serben das erste WM-Viertelfinale klar mit 87:68 (49:38) gegen Mitfavorit Litauen. In unserem Liveblog bekommen Sie alle Infos rund um das Turnier.

05.09.2023, 12:53 Uhr

