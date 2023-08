Tickets, Termine, Spielorte Das müssen Sie über die Basketball-WM 2023 wissen

Die Basketball-WM wird in fünf verschiedenen Hallen gespielt. Auf den Philippinen wird in Bocaue in der Philippine Arena gespielt. 55.000 Zuschauer passen in die Halle. Ins Araneta Coliseum in Quezon City passen hingegen nur 25.000 Menschen. Außerdem wird in der philippinischen Hauptstadt Manila gespielt. 20.000 Zuschauer fasst die Mall of Asia Arena.