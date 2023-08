„Auf dem Weg zum Gipfel“ Nowitzki verneigt sich vor deutschen Basketballern

Am dritten Vorrundenspieltag der Staffel E wurde der Gruppensieger in Japan seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und nimmt die Optimalausbeute von sechs Punkten in die Zwischenrunde mit. Der Medaillentraum lebt, bislang läuft es glänzend, es gibt abgesehen vom Fehlen des weiterhin verletzten Franz Wagner kaum Anlass zur Sorge.