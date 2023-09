Basketball-WM 2023 Was das deutsche Team so erfolgreich macht

Daniel Theis (31) Der Über-Athlet. Kein Spieler im deutschen Kader liefert so viel Spektakel wie der Center der Indiana Pacers. Erstmals seit langer Zeit ist er wieder richtig fit und so fliegt Theis jedem Ball hinterher, den ihm sein Kumpel Dennis Schröder in Richtung Korb vorlegt, um dort per Dunking abzuschließen. Neben fast elf Punkten im Schnitt in der Offensive auch defensiv sehr stark, der 2,03 Meter „kleine“ Theis kämpft unter den Körben mit vollem Einsatz mit meist körperlich größeren Gegenspielern.