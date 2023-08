Sieg gegen Finnland Perfekte Ausgangslage für deutsche Basketballer

Der schon gegen Australien so starke Schröder übernahm Ende des zweiten Viertels, obgleich er an der Dreierlinie kalt blieb. Der NBA-Profi von den Toronto Raptors nutzte seine flinken Beine und zog mehrfach erfolgreich zum Korb. 13 Punkte standen beim Gang in die Kabine schon in der Statistik des Point Guards.