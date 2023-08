Vorrunde, Gruppenphase, K.o.-Runde Das sind die Spieltage der Basketball-WM 2023

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trägt alle ihre Spiele in der Vorrunde in Okinawa aus. Die erste Partie wird am Freitag, 25. August, gegen Gastgeber Japan (14.10 Uhr MESZ) stattfinden. Am Sonntag, 27. August, geht es gegen Australien (10.30 Uhr MESZ) und am 29. August gegen Finnland (9.30 Uhr MESZ).