„Wird jedes Jahr besser“ Dennis Schröder – der Killer und das Biest

Beim Aufwärmen vor den Spielen ist Schröder der Erste, der mit seinem persönlichen Trainer Keith Thomas Würfe nimmt, im Training steht Schröder meist als Letzter auf dem Court und arbeitet an seinem Schuss, denn der Dreier fällt bislang noch nicht zuverlässig, was Schröder fuchsen dürfte. „Der gibt als Leader uns nicht die Chance nicht mitzuziehen. Weil er so hart arbeitet, vorangeht und sich jedes Jahr verbessert“, so Moritz Wagner.