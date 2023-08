Wer fehlt, wer spielt? Das sind die Stars bei der Basketball-WM 2023

Willy Hernangomez (Spanien)

Weltmeister 2019 in China, Europameister 2015 in Frankreich und auch 2022 beim Triumph in Berlin. Willy Hernangomez hat mit Spanien in den vergangenen Jahren mächtig abgeräumt. Der Center wurde im Vorjahr als wertvollster Spieler (MVP) der 41. EuroBasket ausgezeichnet, im Turnier kam Hernangomez auf einen Schnitt von 17,2 Punkten. Seine Zelte in den USA hat der dominante Mann unter den Körben abgebrochen, von den New Orleans Pelicans ging es im Sommer nach Hause zum FC Barcelona. Auch sein jüngerer Bruder Juancho (27), vor einem Jahr mit 27 Punkten bester Spieler des EM-Finales, gehört zu den Säulen beim Weltranglistenersten und Titelverteidiger. Die Eltern der Mutter Margarita Geuer stammten aus Deutschland.