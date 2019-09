Niederlage gegen Frankreich : USA scheiden sensationell bei Basketball-WM aus

Dongguan Der große Favorit ist im Viertelfinale der Basketball-WM gescheitert. Die USA schied gegen Frankreich aus. Für die Amerikaner war es die erste Niederlage bei einem großen Turnier seit der WM 2006.

Einen Tag nach dem Aus für Vizeweltmeister Serbien, der in derselben Halle an Argentinien gescheitert war (87:97), gab es bei der 18. WM-Endrunde die nächste dicke Überraschung. Mit Beteiligung von NBA-Profis hatten die Amerikaner bei großen internationalen Turnieren zuletzt 58 aufeinanderfolgende Siege geholt, jetzt ist die Superserie beendet. Die USA, ungeschlagen 2008, 2012 und 2016 Olympiasieger sowie 2010 und 2014 Weltmeister, müssen zusehen, wenn es um alles geht.

Es ist die erste WM-Niederlage für die Basketball-Supermacht seit 2006, damals war das US-Team im Halbfinale an Griechenland gescheitert. Dagegen spielen die Franzosen, vor vier Jahren in Spanien bereits Bronzemedaillengewinner, am Freitag (14.00 Uhr MESZ/MagentaSport) in der Hauptstadt Peking gegen die Argentinier um den Finaleinzug.