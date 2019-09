Basketball-WM : USA ungeschlagen - Frankreich und Australien weiter

Shenzhen Die USA sind bei der Basketball-WM in China klar auf Viertelfinal-Kurs. Die Amerikaner besiegten Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 69:53. Frankreich und Australien haben das Viertelfinal-Ticket bereits sicher.

Die US-Basketballer liegen bei der WM in China klar auf Viertelfinalkurs. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in Shenzhen dank starker Defensive mit 69:53 gegen Griechenland durch und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel. Aufbauspieler Kemba Walker war mit 15 Punkten bester Werfer seines Spiels, 15 Zähler und 13 Rebounds von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo waren für die Griechen zu wenig.