Maximal Platz sieben : US-Basketballer so schlecht wie nie

US-Basketballer so schlecht wie nie

Dongguan Die US-Basketballer haben bei der WM in China die nächste Pleite kassiert und sind damit auf ein historisch schlechtes Ergebnis abgestürzt. Nach der Niederlage gegen Serbien geht es für die Amerikaner nur noch um Platz sieben oder acht.

Das erfolgsverwöhnte Team USA hat einen Tag nach dem Viertelfinal-Aus bei der Basketball-WM in China die nächste Niederlage kassiert. In den Platzierungsspielen verlor die Mannschaft von Startrainer Gregg Popovich das Duell gegen Serbien mit 89:94 (40:44). Damit geht es für den fünfmaligen Weltmeister nur noch um Rang sieben.

Schon jetzt ist klar, dass es das schlechteste Abschneiden in der WM-Historie der Amerikaner wird. Der bisherige Tiefpunkt war 2006 Platz sechs, seit 1950 werden die Weltmeisterschaften ausgetragen. Für Serbien traf Bogdan Bogdanovic mit 28 Punkten am besten, die USA hatten in Harrison Barnes mit 22 Zählern ihren Topscorer.