Zitterpartie gegen die Türkei : US-Basketballer verhindern erste Niederlage nur mit viel Mühe

Shenzhen Nur mit viel Mühe hat Titelverteidger USA bei der WM in China die erste Niederlage verhindert. Gegen die Türkei setzten sich die Amerikaner knapp nach Verlängerung durch. Der entschiedene Korb fiel Sekunden vor dem Ende.

Titelverteidiger USA hat die erste Niederlage bei der WM in China nur mit größter Mühe verhindert und ist vorzeitig in die Zwischenrunde eingezogen. Die Amerikaner setzten sich am Dienstag in Shanghai mit 93:92 nach Verlängerung gegen die Türkei durch und feierten ihren zweiten Sieg. 2,1 Sekunden vor Ende versenkte NBA-Profi Khris Middleton die entscheidenden Freiwürfe. Zuvor hatten die Türkei vier Versuche von der Linie in Serie nicht getroffen.