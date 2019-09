Basketball-WM : Titelfavorit USA startet mit Sieg gegen Tschechien

Shanghai Titelfavorit USA hat bei der Basketball-WM in China einen sicheren Auftaktsieg eingefahren. Das Team von Starcoach Gregg Popovich schlug Tschechien in Shanghai mit 88:67 (43:29).

Titelverteidiger USA ist mit souveränen Sieg in die Basketball-WM in China gestartet. Die Amerikaner kamen am Sonntag in Shanghai auch ohne zahlreiche Superstars im Kader zu einem 88:67-Erfolg über Tschechien. Im ersten Viertel tat sich das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich schwer, zog dann aber davon. Vier Profis des Siegerteams punkteten zweistellig, Aufbauspieler Donovan Mitchell erzielte 16 Zähler. Die USA streben als erstes Team der WM-Geschichte den dritten Titel in Serie an, dafür stehen allerdings viele Top-Athleten wie LeBron James, Stephen Curry und James Harden nicht zur Verfügung. Im zweiten Spiel der Gruppe E bezwang die Türkei mit 86:67 Japan.