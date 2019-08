Spielplan, Favoriten, TV : Das müssen Sie zur Basketball-WM 2019 wissen

Düsseldorf Am 31. August startet die Basketball-WM, das Highlight der Basketball-Saison. Wer sind die Favoriten? Wie sieht der deutsche Kader aus? Und wo ist die Basketball-WM zu sehen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Die Basketball-WM in China ist mit 32 Teams die größte der Geschichte - und verspricht eines der spannendsten Turniere zu werden. Das deutsche Team um Anführer Dennis Schröder startet mit großen Ambitionen in die erste Weltmeisterschaft nach dem Rücktritt von Superstar Dirk Nowitzki. Die sonst übermächtigen US-Stars wirken angreifbar. Außerdem geht es um die Qualifikation für Olympia.

Wann und wo findet die Basketball-WM 2019 statt?

Die Basketball-WM 2019 findet dieses Jahr vom 31. August bis zum 15. September in China statt. Die Gruppenphase läuft vom 31. August bis 5. September. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die vom 6. bis 9. September ausgetragen wird. im Anschluss folgt das Viertelfinale am 10. und 11. September. Die Halbfinals finden am 13. September statt. Der Sieger wird am 15. September gekrönt.