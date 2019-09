Spielplan, Favoriten, TV : Das müssen Sie zur Basketball-WM 2019 wissen

Düsseldorf Am 31. August startet die Basketball-WM, das Highlight der Basketball-Saison. Wer sind die Favoriten? Wie sieht der deutsche Kader aus? Und wo ist die Basketball-WM zu sehen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Die Basketball-WM in China ist mit 32 Teams die größte der Geschichte - und verspricht eines der spannendsten Turniere zu werden. Das deutsche Team um Anführer Dennis Schröder startet mit großen Ambitionen in die erste Weltmeisterschaft nach dem Rücktritt von Superstar Dirk Nowitzki. Die sonst übermächtigen US-Stars wirken angreifbar. Außerdem geht es um die Qualifikation für Olympia.

Wann und wo findet die Basketball-WM 2019 statt?

Die Basketball-WM 2019 findet dieses Jahr vom 31. August bis zum 15. September in China statt. Die Gruppenphase läuft vom 31. August bis 5. September. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die vom 6. bis 9. September ausgetragen wird. im Anschluss folgt das Viertelfinale am 10. und 11. September. Die Halbfinals finden am 13. September statt. Der Sieger wird am 15. September gekrönt.

Das sind die Gruppen der Basketball-WM 2019

In der ersten Runde spielen die Mannschaften in acht Gruppen (A-H) mit jeweils vier Teams pro Gruppe.

Wie ist der Modus bei der Basketball-WM 2019?

Das müssen Sie zum Modus der Basketball-WM wissen:

Bei der Basketball-WM 2019 gibt es zwei Gruppenphasen und eine K.-o.-Runde.

32 Nationen sind zu Beginn des Turniers in acht Vierergruppen (Gruppen A bis H) aufgeteilt, gespielt wird im Modus "Jeder-gegen-Jeden". Alle Teams haben somit jeweils drei Gruppenspiele. Der Sieger einer Partie erhält zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, wird der Gewinner in der Verlängerung ermittelt.

Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die "Hauptrunde", die Gruppendritten- und vierten für die "Trostrunde".

In der Hauptrunde (Gruppen I bis L) müssen die Teams nur noch jeweils zwei Gruppenspiele bestreiten. Die Tabellenersten- und zweiten sind nach dieser weiteren Gruppenphase in der K.o.-Runde dabei, die Gruppendritten- und vierten sind ausgeschieden.

In der Trostrunde (Gruppen M bis P) absolvieren die Mannschaften ebenfalls nur noch zwei Gruppenspiele. Auch wenn die Teams hier keine Chance mehr auf die K.-o.-Runde haben, sollten sie die Partien nicht abschenken. Für sie geht es nämlich darum, gute Platzierungen zu erreichen, um am Qualifikationsturnier für die olympischen Spiele teilnehmen zu können.

Nach der Hauptrunde spielen die acht besten Mannschaften des Turniers um die Weltmeisterschaft. Sie müssen den Weg über das Viertel- und Halbfinale bestreiten, um im Endspiel nach dem Titel greifen zu können. Auch in der K.-o.-Runde geht es in die Verlängerung, sofern eine Partie nach der regulären Spielzeit noch nicht entschieden ist.

Wer sind die Favoriten der Basketball-WM?

Die Frage nach den heißesten Titelkandidaten ist offen wie lange nicht mehr. Titelverteidiger USA tritt ohne zahlreiche Superstars wie LeBron James, Stephen Curry und James Harden bestenfalls mit einem B-Team an. In der Vorbereitung gab es sogar die erste Niederlage seit knapp 13 Jahren, wenn NBA-Profis für die Amerikaner dabei sind. Serbien, das bei WM, EM und Olympia zuletzt jeweils Silber holte, wird hoch gehandelt. Giannis Antetokounmpo, wertvollster Spieler der vergangenen NBA-Saison, führt Griechenland an. Auch Spanien, Frankreich und Australien zählen zu den Favoriten. Der deutschen Mannschaft werden Außenseiterchancen zugetraut.

Welche Spieler stehen im deutschen Kader bei der Basketball-WM?

So viel Talent hatte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) in der Breite womöglich noch nie. Der deutsche Kader hat eine gute Mischung aus Spielern mit NBA-Erfahrung und Spielern aus der Basketball-Bundesliga (BBL).

Wichtigster Führungsspieler ist Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder. Der 25-jährige spielt seit sechs Jahren in der NBA und ist wegen seiner Schnelligkeit internationale Spitzenklasse. Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks und Daniel Theis von den Boston Celtics sind weitere wichtige Stützen im deutschen Kader. Dazu kommen beispielsweise Paul Zipser, der früher bei den Chicago Bulls spielte, sowie Center Johannes Voigtmann, der diesen Sommer zum Euroleague-Champion ZSKA Moskau wechselte.

Wird die Basketball-WM 2019 im Free-TV übertragen?

Die WM wird nicht im Free-TV übertragen.

Wo läuft die Basketball-WM online im Live-Stream?

Über das Angebot „Magentasport“ überträgt die Deutsche Telekom die WM online. Dabei sind alle Spiele des Turniers live und ohne Registrierung zu sehen. Zudem gibt es unter anderem täglich um 19 Uhr eine Show mit Zusammenfassungen. Das Angebot ist über mobile Apps, im Browser, per Live-Stream oder MagentaTV zu empfangen.

Der Spielplan der Basketball-WM

Gruppenphase - 1. Runde

Gruppe A in Peking

Sa., 31. August 2019

10.00 Uhr: Polen - Venezuela 80:69

14.00 Uhr: Elfenbeinküste - China 55:70

Mi., 4. September 2019

10.00 Uhr: Elfenbeinküste - Polen

14.00 Uhr: Venezuela - China

Gruppe B in Wuhan

Sa., 31. August 2019

10.30 Uhr: Russland - Nigeria 82:77

14.30 Uhr: Argentinien - Korea 95:69

Mo., 2. September 2019

10.30 Uhr: Nigeria - Argentinien 81:94

14.30 Uhr: Korea - Russland 73:87

Mi., 4. September 2019

10.30 Uhr: Korea - Nigeria

14.30 Uhr: Russland - Argentinien

Gruppe C in Guangzhou

Sa., 31. August 2019

10.30 Uhr: Iran - Puerto Rico 81:83

14.30 Uhr: Spanien - Tunesien 101:62

Mo., 2. September 2019

10.30 Uhr: Tunesien - Iran 79:67

14.30 Uhr: Puerto Rico - Spanien 63:73

Mi., 4. September 2019

10.30 Uhr: Puerto Rico - Tunesien

14.30 Uhr: Spanien - Iran

Gruppe D in Foshan

Sa., 31. August 2019

09.30 Uhr: Angola - Serbien 59:105

13.30 Uhr: Philippinen - Italien 62:108

Mo., 2. September 2019

09.30 Uhr: Italien - Angola 92:61

13.30 Uhr: Serbien - Philippinen 126:67

Mi., 4. September 2019

09.30 Uhr: Angola - Philippinen

13.30 Uhr: Italien - Serbien

Gruppe E in Shanghai

So., 1. September 2019

10.30 Uhr: Türkei - Japan 86:67

14.30 Uhr: Tschechien - USA 67:88

Di., 3. September 2019

10.30 Uhr: Japan - Tschechien

14.30 Uhr: USA - Türkei

Do., 5. September 2019

10.30 Uhr: Türkei - Tschechien

14.30 Uhr: USA - Japan

Gruppe F in Nanjing

So., 1. September 2019

10.00 Uhr: Neuseeland - Brasilien 94:102

14.00 Uhr: Griechenland - Montenegro 85:60

Di., 3. September 2019

10.00 Uhr: Montenegro - Neuseeland

14.00 Uhr: Brasilien - Griechenland

Do., 5. September 2019

10.00 Uhr: Brasilien - Montenegro

14.00 Uhr: Griechenland - Neuseeland

Gruppe G in Shenzhen

Do., 5. September 2019

10.30 Uhr: Deutschland - Jordanien

14.30 Uhr: Dom. Republik - Frankreich

Gruppe H in Dongguan

So., 1. September 2019

09.30 Uhr: Kanada - Australien 92:108

13.30 Uhr: Senegal - Litauen 47:101

Di., 3. September 2019

09.30 Uhr: Australien - Senegal

13.30 Uhr: Litauen - Kanada

Do., 5. September 2019

09.30 Uhr: Kanada - Senegal

13.30 Uhr: Litauen - Australien

Gruppenphase - 2. Runde

Gruppe I in Foshan

Fr., 6. September 2019

1. Gruppe A - 2. Gruppe B

1. Gruppe B - 2. Gruppe A

So., 8. September 2019

1. Gruppe A - 1. Gruppe B

2. Gruppe A - 2. Gruppe B

Gruppe J in Wuhan

Fr., 6. September 2019

1. Gruppe C - 2. Gruppe D

1. Gruppe D - 2. Gruppe C

So., 8. September 2019

1. Gruppe C - 1. Gruppe D

2. Gruppe C - 2. Gruppe D

Gruppe K in Shenzhen

Sa., 7. September 2019

1. Gruppe E - 2. Gruppe F

1. Gruppe F - 2. Gruppe E

Mo., 9. September 2019

1. Gruppe E - 1. Gruppe F

2. Gruppe E - 2. Gruppe F

Gruppe L in Nanjing

Sa., 7. September 2019

1. Gruppe G - 2. Gruppe H

1. Gruppe H - 2. Gruppe G

Mo., 9. September 2019

1. Gruppe G - 1. Gruppe H

2. Gruppe G - 2. Gruppe H

Viertelfinale

Di., 10. September 2019

1. Gruppe I - 2. Gruppe J (in Dongguan)

1. Gruppe J - 2. Gruppe I (in Shanghai)

Mi., 11. September 2019

1. Gruppe K - 2. Gruppe L (in Dongguan)

1. Gruppe L - 2. Gruppe K (in Shanghai)

Halbfinale

Fr., 13. September 2019

Halbfinale 1: Die Sieger der Spiele in Dongguan

Halbfinale 2: Die Sieger der Spiele in Shanghai

Spiel um Platz 3 und Finale

Sonntag, 15. September