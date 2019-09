Basketball-WM : Serbien und Spanien ungeschlagen im Viertelfinale

Wuhan Die Titelkandidaten der Basketball-WM in China geben sich weiter keine Blöße. Nach den Serben sind die am Freitag auch die Spanier ungeschlagen ins Viertelfinale eingezogen.

Ein Quartett um die Titelkandidaten Serbien und Spanien ist bei der Basketball-WM in China vorzeitig ins Viertelfinale eingezogen. Das serbische Team des früheren Bayern-Coaches Sasa Djordjevic bezwang am Freitag in Wuhan Puerto Rico mit 90:47 und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel. NBA-Profi Nemanja Bjelica von den Sacramento Kings war mit 18 Punkten bester Werfer, Center Nikola Jokic von den Denver Nuggets kam auf 14 Zähler und zehn Rebounds.