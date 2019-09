Krimi gegen Australien : Überragender Gasol führt Spanien ins Finale der Basketball-WM

Köln Spanien spielt in China dank großer Ausdauer und NBA-Champion Marc Gasol um seinen zweiten Weltmeistertitel im Basketball. Die Entscheidung fiel erst nach zweimaliger Verlängerung.

Angeführt vom Center der Toronto Raptors setzte sich der Goldmedaillengewinner von 2006 im Halbfinale gegen Australien schließlich mit 95:88 (80:80, 71:71, 32:37) durch und bekommt es am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/MagentaSport) in Peking im Endspiel mit Frankreich oder Argentinien zu tun. Damit blieb den "Boomers" die Revanche für das verlorene Duell um Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 verwehrt.