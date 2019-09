Basketball-WM : Antetokounmpo führt Griechenland in die zweite Runde

Dongguan NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo hat Griechenland bei der Basketball-WM in China in die zweite Runde geführt. Die Tschechen zerstörten derweil im Entscheidungsspiel um das Weiterkommen alle Hoffnungen der Türken.

Die australischen Basketballer haben sich als erstes Team sportlich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Da Neuseeland bei der WM in China durch eine 97:103-Niederlage gegen Griechenland am Donnerstag den Sprung in die Zwischenrunde verpasste, sind die Australier als Ozeanien-Vertreter bei den kommenden Sommerspielen dabei. Japan ist dort als Gastgeber gesetzt. Das in der WM-Vorrunde gescheiterte deutsche Team hofft, in den Platzierungsspielen bei der Weltmeisterschaft noch den Sprung zu einem Olympia-Qualifikationsturnier zu schaffen.