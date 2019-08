Basketball-WM : Gastgeber China gewinnt Auftakt - Angola gegen Serbien chancenlos

Peking Die Basketball-WM in China ist gestartet. Die Gastgeber haben ihr Auftaktmatch auch gleich gewonnen. Gegen die Elfenbeinküste gewannen die Chinesen klar. Noch deutlicher machte es Mitfavorit Serbien.

Vor den Augen von WM-Botschafter Dirk Nowitzki sind die chinesischen Basketballer mit einem Pflichtsieg in das Heimturnier gestartet. Der Gastgeber setzte sich am Samstag in Peking mit 70:55 gegen den Außenseiter Elfenbeinküste durch. Nowitzki saß als Ehrengast in der Arena, sein ehemaliger Teamkollege Yi Jianlian erzielte als bester Werfer der Partie 19 Punkte. Der chinesische Center stand in der NBA-Saison 2011/12 neben Nowitzki bei den Dallas Mavericks unter Vertrag. Zuvor hatte Polen in der Gruppe A Venezuela mit 80:69 bezwungen.