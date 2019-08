Trainer, Anführer, Schwächen : Fünf Erkenntnisse vom Supercup-Sieg der deutschen Basketballer

Hamburg Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg überzeugt. Wir fassen fünf wichtige Erkenntnisse mit Blick auf die WM vom 31. August bis 15. September in China zusammen.

Kleber zählt zu den Elite-Verteidigern in der NBA, Theis beweist immer wieder sein gutes Raumgefühl unter dem Korb, Schröder hat in der Arbeit gegen den Ball kräftig zugelegt und findet in Akpinar einen wild-entschlossenen Unterstützer. Die deutsche Mannschaft bringt vieles mit, um bei der WM ihre Gegner mit einer starken Defensive zu nerven. "In der Verteidigung haben wir so viel Potenzial, dass es eigentlich an keinem Tag eine Schwachstelle sein darf", sagte Kleber. Gegen Polen zeigte sich allerdings, dass dafür in jeder Minute die Bereitschaft stimmen muss.