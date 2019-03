Auslosung : Deutsche Basketballer haben bei WM-Gruppe Losglück

Shenzhen In China sind die Gruppen für die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 ausgelost worden. Den favorisierten USA gehen die Deutschen erst einmal aus dem Weg.

Machbare Gruppe, steiniger Weg: Bei der Rückkehr auf die WM-Bühne bleibt den deutschen Basketballern um NBA-Profi Dennis Schröder ein Duell mit Titelverteidiger USA zwar zunächst erspart, in China droht jedoch der große Turnierfavorit schon im Viertelfinale als Gegner. Obwohl die Vorrundengruppe mit der größten Herausforderung Frankreich und den Unbekannten Dominikanische Republik sowie Jordanien machbar ist, konnte von Losglück eigentlich keine Rede sein.

Teamkapitän Robin Benzing sah das etwas anders. "Beinahe wären wir in der USA-Gruppe gelandet. Dann war die Losfee aber auf unserer Seite", sagte der Routinier von Besiktas Istanbul nach der Auslosung in Shenzhen, wo das Nationalteam seine Spiele austragen wird. Die Gruppe G sei "in Ordnung, damit können wir leben."