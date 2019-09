Niederlage nach Katastrophenstart : DBB-Team verliert WM-Auftakt gegen Frankreich

Shenzhen Die deutschen Basketballer haben zum Start der WM in China gegen Mitfavorit Frankreich eine Niederlage kassiert. Das DBB-Team verlor mit 74:78 (20:36) und steht in der Vorrunde damit direkt mächtig unter Druck.

Dirk Nowitzki klopfte Bundestrainer Henrik Rödl aufmunternd auf die Schulter, Dennis Schröder verschwand sofort frustriert in der Kabine: Vor den Augen von NBA-Legende Nowitzki haben die deutschen Basketballer trotz einer starken Aufholjagd einen Fehlstart in die WM in China hingelegt und stehen direkt mächtig unter Druck. Das Rödl-Team verlor am Sonntag in Shenzhen gegen Mitfavorit Frankreich mit 74:78 (20:36). Nach nur vier Punkten im ersten Viertel und zwischenzeitlich 24 Zählern Rückstand kämpfte sich die deutsche Auswahl im Schlussabschnitt noch einmal heran, konnte aber das Comeback nicht mehr krönen.