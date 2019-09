Blamage gegen die Dominikanische Republik : Deutsche Basketballer vor dem WM-Aus

Shenzhen Die deutschen Basketballer haben sich bei der WM in China gegen den Außenseiter Dominikanische Republik blamiert und ihre Chance auf das Weiterkommen praktisch verspielt. Nach dem Fehlstart gegen Frankreich verlor das Team um NBA-Profi Dennis Schröder das zweite Gruppenspiel nach einer unzureichenden Vorstellung 68:70.

Dennis Schröder schaute ungläubig zur Hallendecke, Daniel Theis verschränkte die Arme hinter dem Kopf und biss in sein Trikot: Die deutschen Basketballer stehen bei der WM in China nach einer historischen 68:70 (39:37)-Niederlage gegen den Außenseiter Dominikanische Republik vor dem Vorrunden-Aus. Durch die zweite Pleite im zweiten Spiel gerät für das Team um den schwachen NBA-Star Schröder auch der Traum von den Olympischen Spielen in große Gefahr.