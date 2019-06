Basketball-WM : Das ist das vorläufige Aufgebot des US-Teams

New Yorksid/old Die USA gelten als Topfavorit bei der Basketball-WM 2019 in China. Nun hat das Team den vorläufigen Kader bekanntgegeben. Zahlreiche NBA-Stars sind mit von der Partie.

Die Basketball der USA peilen bei der WM in China die Titelverteidigung an. Das vorläufige Aufgebot ist gespickt mit NBA-Stars. Zu den 20 Spielern, die Anfang August beim Trainingscamp in Las Vegas um die zwölf Plätze im Team von Nationaltrainer Gregg Popovich kämpfen, gehören Hochkaräter wie James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) oder Kyle Lowry, der mit den Toronto Raptors derzeit in den NBA-Finals spielt.