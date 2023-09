Basketball-Ligachef kritisiert DFB „Das zeigt, dass der Fußball vor allem um sich kreist“

Holz Das ist eben der Preis des Erfolgs. Auf der anderen Seite stammen elf der zwölf Spieler aus unserem System, alle zwölf haben irgendwann, ob in der Jugend oder als Profis, in einem BBL-Verein gespielt, und sie alle haben starke Verbindungen in die BBL. Aber wir wissen auch, wo wir stehen. Wir sind mittlerweile - so stand irgendwo zu lesen - ein „Eckpfeiler“ in Europa, aber es gibt eben gewisse europäische Klubs, die zahlen Gehälter aus der Geldpipeline. Eine solche haben unsere Klubs nicht, die müssen jeden Cent am Markt erwirtschaften, von steuerlichen Nachteilen und der deutschen Berufsgenossenschaft ganz zu schweigen. Und die NBA ist noch mal ein völlig anderer Planet. Dass wir Spieler dorthin verlieren, ist völlig normal. Das wird auch in 100 Jahren noch so sein. Wir freuen uns auf die vier Weltmeister, die nächstes Jahr für München und Berlin spielen werden.