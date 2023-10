Gerüchte reißen nicht ab Verlässt Weltmeister-Coach Herbert das Nationalteam?

Laut Parker warte der Tabellenletzte der EuroLeague, der nach einer Pleitenserie am Freitag Tony Parkers Bruder und Cheftrainer T.J. Parker entlassen hatte, „nur noch auf die Zustimmung des Verbandes“. Für das Ligaspiel am Sonntag gegen Chorale Roanne Basket standen T.J. Parkers Assistenten Pierric Poupet und Jean-Christophe Prat in der Verantwortung, während Tony Parker hofft, Herbert könne „am Montag“ beim Team sein.