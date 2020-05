Play-off-Turnier trotz Corona : Basketball-Bundesliga kämpft gegen die Zweifel

Hamburg Die Diskussionen um die Pläne der Basketball-Bundesliga halten an. Marko Pesic, Geschäftsführer von Bayern München und Ausrichter des geplanten Play-off-Turniers, wirbt um Vertrauen.

Prominente Profis tragen ihre Zweifel in die Öffentlichkeit, Top-Funktionäre werben mit Nachdruck um Vertrauen: Die Diskussionen um das geplante Play-off-Turnier der Basketball-Bundesliga in München halten an. Nationalspieler Niels Giffey legte in seiner Kritik nach, Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic kündigte derweil Aufklärung an.