Herbert-Nachfolger Spanier Mumbru neuer Trainer der Basketball-Weltmeister?

Der erste Auftritt des neuen Coaches steht im November in der EM-Qualifikation an, jedoch werden die NBA-Profis und wohl auch die meisten EuroLeague-Spieler nicht dabei sein. Parallel muss der Herbert-Nachfolger in vielen Gesprächen den Umbruch mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Lettland, Polen, Finnland und Zypern vorantreiben. Und ein Team formen, das auch bei der WM 2027 in Katar sowie Olympia 2028 in Los Angeles wieder vorne angreifen kann.