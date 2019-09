Nach Vorrunden-Aus bei der WM : So schaffen es die deutschen Basketballer noch zu Olympia

So schaffen es die deutschen Basketballer noch zu Olympia

Shenzhen Das Scheitern in der WM-Vorrunde von China bedeutet für die deutschen Basketballer auch einen herben Rückschlag für den Traum von Olympia. Eine kleine Chance, doch noch nach Tokio zu reisen, besteht aber weiter.

Dennis Schröder wollte nicht reden. Wortlos schlich der selbsternannte Anführer eine Stunde nach der Schlusssirene zum Bus, kein Satz zum Desaster, keine Erklärung, nichts. Die Enttäuschung saß tief . Nach einer Blamage gegen Außenseiter Dominikanische Republik sind die deutschen Basketballer um den hochgelobten NBA-Profi bei der Weltmeisterschaft in China gescheitert, durch das 68:70 (39:37) im zweiten Gruppenspiel gegen das Team aus der Karibik ist die Zwischenrunde unerreichbar und auch Olympia in größter Gefahr.

WM-Desaster : Deutsche Basketballer scheitern in Vorrunde

Rödl wählte derweil weniger harte Worte. "Das ist natürlich eine bittere Pille. Es ist klar, dass wir jetzt alle erstmal ein bisschen enttäuscht sind", sagte der 50-Jährige nach der Pleite in Shenzhen. Mit seiner Mannschaft ging der Trainer nicht wirklich ins Gericht: "Wir haben extrem hart gearbeitet. Es war ein superknappes Spiel gegen einen unangenehmen Gegner."

Was nach Betriebsunfall klingt, könnte große Folgen haben. Durch den unerklärlichen Aussetzer geht es nach der Vorrunde in der Platzierungsrunde um die Positionen 17 bis 32 in Shanghai mit Spielen gegen Kanada und den Senegal weiter. Endgültig perfekt war das Scheitern, als Frankreich im späten Gruppenspielspiel wie erwartet Jordanien schlug. Das DBB-Team hatte zum Auftakt ein 74:78 gegen die Franzosen kassiert.