Niederlage gegen Atlanta Dream : Sabally mit elf Punkten beim Debüt in der WNBA

Bradenton Satou Sabally hat ihr WNBA-Debüt mit Dallas verloren. Die Wings unterlagen Atlanta Dream 95:105. Die 22-Jährige kam auf elf Punkte. Ihr Trainer sah eine Leistungssteigerung der Deutschen in der zweiten Hälfte.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally und die Dallas Wings sind mit einer Niederlage in die WNBA-Saison gestartet. Gegen Atlanta Dream gab es am Sonntag (Ortszeit) am Spielort Bradenton in Florida ein 95:105. Sabally stand in der Startaufstellung und kam in etwas mehr als 27 Minuten Spielzeit bei ihrem Debüt in der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt auf elf Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.