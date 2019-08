1500 Dollar-Ticket für Basketball-Spiel in Australien : Russell Crowe motzt über schlechte Sicht bei Rekordpartie

Melbourne 1500 Dollar zahlte Schauspieler Russell Crowe, um das Basketball-Testspiel zwischen Australien und den USA in Melbourne zu sehen. Anschließend beschwerte er sich über die Sicht.

Crowe stand mit seiner Kritik nicht alleine da. Insbesondere Zuschauer mit teuren Karten auf Höhe des Spielparketts beschwerten sich. Der mit Spannung erwartete erste von zwei Test der "Boomers" gegen die USA vor der Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) hatte den bisherigen Zuschauerrekord für ein Basketball-Spiel in Australien gebrochen. Glücklich waren deshalb aber längst nicht alle. Die Veranstalter hingegen schrieben in einem Statement, es hätte sie viel positives Feedback erreicht. Die Australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission kündigte Ermittlungen an.

Mit dem Spiel am Donnerstag gewannen die favorisierten US-Basketballer ihren zweiten internationalen Test vor der Weltmeisterschaft in China. Das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich bezwang Australien mit 102:86 (44:43). Vergangene Woche hatten die USA bereits gegen Spanien mit 90:81 erfolgreich getestet. Am Samstag treffen die USA erneut auf Australien, danach folgt noch das Duell mit Kanada am 26. August in Sydney. In der Vorrunde der WM bekommen es die Amerikaner mit Tschechien, der Türkei und Japan zu tun.