Basketball-Talent : Herkenhoff verzichtet auf Teilnahme am NBA-Draft

Vechta Philipp Herkenhoff hat sich für gegen eine Teilnahme am NBA-Draft entschieden. Der 19-Jährige will zunächst bei Basketball-Bundesligist Rasta Vechta weiter wertvolle Erfahrungen sammeln.

Der deutsche Basketball-Profi Philipp Herkenhoff verzichtet darauf, in diesem Jahr am sogenannten Talente-Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA teilzunehmen. Der 19-Jährige wird auch in der kommenden Saison für den Bundesliga-Klub Rasta Vechta spielen, teilte sein Verein am Dienstag mit.