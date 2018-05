Basketball: NBA-Star Dirk Nowitzki plant noch kein Karriere-Ende

Dallas Der Basketball-Superstar wird im Juni 40 Jahre alt. Er kann sich aber vorstellen, auch nach der kommenden Saison noch für die Dallas Mavericks zu spielen.

Derzeit erholt sich Dirk Nowitzki von einer Knöchel-Operation. In der kommenden Saison will er dann wieder fit für die Dallas Mavericks auflaufen. Der Basketball-Superstar kann sich zudem offenbar eine Fortsetzung seiner glanzvollen Karriere beim früheren NBA-Champion über die kommende Saison hinaus vorstellen. "Ich denke, in meinem Alter musst du jedes Jahr einzeln betrachten. Es klingt nach einem Klischee, aber genau so ist es. Wir werden sehen, wie ich im kommenden Jahr durchkomme", sagte Nowitzki in einem Interview auf der Klub-Homepage.