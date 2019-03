Basketball: "Nationals" gewinnen zum zweiten Mal Allstar-Game der BBL

Trier Das Team National hat beim Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL) im elften Duell mit dem Team International zum zweiten Mal die Oberhand behalten.

Das Showspiel fand diesmal ohne die Profis von Bayern München und Alba Berlin statt. Meister München ist am Montag in der Bundesliga bei s.Oliver Würzburg zu Gast und konnte deshalb keine Spieler abstellen, Berlin war am Freitag im EuroCup im Einsatz und hatte sich mit einem Sieg in Andorra für das Finale qualifiziert. Deshalb fehlte auch Trainer Aito Garcia Reneses.