Kündigung nach Teilnahme an Anti-Corona-Demo : Saibou und Wester kritisieren Baskets Bonn scharf

Bonn Joshiko Saibou nahm an der Anti-Corona-Demo in Berlin teil. Die Telekom Baskets Bonn kündigten ihm daraufhin mit der Begründung, dass er gegen den Arbeitsvertrag verstoßen habe und ein Infektionsrisiko darstelle. Der Basketballer und seine Freundin kritisierten die Vorgehensweise des Klubs.

Weitspringerin Alexandra Wester hat die Telekom Baskets Bonn für die Kündigung ihres Freundes Joshiko Saibou heftig kritisiert. „Ein Verein sollte einen Athleten in seiner Diversity, seiner Entwicklung und auch seiner polarisierenden Meinung unterstützen oder zumindest sie akzeptieren“, sagte die 26 Jahre alte Leichtathletin aus Köln in einem am Mittwoch veröffentlichten Video auf Instagram und betonte: „Ihn aber so abzufertigen, ist ein Schlag ins Gesicht, und es ist unfair. Das ist krass, und ich hätte nicht gedacht, dass das im Jahr 2020 noch passieren kann.“

A post shared by Alexandra Wester (@alexavalerie) on Aug 4, 2020 at 1:22pm PDT

View this post on Instagram

Dem Basketball-Nationalspieler Saibou war am Dienstag von den Telekom Baskets Bonn wegen „Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler“ fristlos gekündigt worden. Der offizielle Grund für die Trennung seien Verstöße "gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrags als Profisportler" gewesen, hieß es in der Pressemitteilung. Von den beiden Athleten waren in den sozialen Netzwerken Fotos von ihrer Teilnahme an der Demonstration gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Wochenende in Berlin zu sehen.