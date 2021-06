„War nicht meine Intention“ : Basketballer Saibou entschuldigt sich für Aussagen zu Corona

Hamburg Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou hat sich für sein Verhalten im Vorjahr entschuldigt. Der 31-Jährige war nach der Teilnahme an einer Anti-Corona-Demo von den Telekom Baskets Bonn entlassen worden und hatte den Schritt als „Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit“ bezeichnet.

Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou hat die Auswirkungen seiner Teilnahme an zwei Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in Berlin bereut. „Zuerst möchte ich mich an die Leute wenden, die sich mit meinen Handlungen oder Aussagen im letzten Jahr verletzt gefühlt haben. Dafür möchte ich mich entschuldigen und sagen, dass es absolut nicht meine Intention war“, sagte der 31-Jährige in einem Videostatement des Deutschen Basketball-Bundes.