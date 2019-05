Die Towers sind erst 2013 gegründet worden. Um den Meister der zweithöchsten Spielklasse ProA zu ermitteln, wird am Donnerstag und Samstag noch ein Playoff-Finale mit Hin- und Rückspiel gegen die Nürnberg Falcons ausgetragen. Die erste Partie findet in Nürnberg statt, die zweite in Hamburg. Als Bundesliga-Aufsteiger stehen aber beide Vereine bereits fest.