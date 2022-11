EuroLeague : Bayern-Basketballer verlieren gegen Piräus

München Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin und Ligarivale Bayern München haben in der EuroLeague die nächsten Niederlagen kassiert. Alba unterlag am Donnerstag bei Real Madrid, Bayern verlor gegen Olympiakos Piräus.

Der Aufwärtstrend der Basketballer des FC Bayern München in der Euroleague ist gestoppt. Am Donnerstag verlor die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri zuhause mit 71:82 (34:40) gegen Olympiakos Piräus, nachdem die Bayern zuvor zweimal in Serie im Europapokal gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen rangiert der Basketball-Bundesligist weiter im Tabellenkeller.