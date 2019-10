EuroLeague : Bayern-Basketballer verlieren gegen Moskau

Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat in der EuroLeague einen Dämpfer kassiert. as Team von Trainer Dejan Radonjic musste sich Chimki Moskau mit 74:87 (37:44) geschlagen geben.

Für die Bayern, die es in dieser Saison als erster Bundesligist ins Viertelfinale der Königsklasse schaffen wollen, war es die zweite Niederlage im vierten Spiel. Eine Woche zuvor hatten die Bayern gegen den französischen Meister ASVEL Lyon-Villeurbanne (104:63) noch einen überzeugenden Sieg eingefahren.

Anders als noch beim stets ungefährdeten Triumph über Lyon-Villeurbanne entwickelte sich vor 4598 Zuschauern in München zunächst eine enge Partie. Die Bayern kamen zwar schlecht ins Spiel (5:11), doch mit einem Zehn-Punkte-Lauf meldeten sie sich umgehend zurück. Erst zur Pause hin konnten sich die Russen wieder absetzen und erspielten sich ein Polster von sieben Punkten. Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Bayern komplett, die Gäste erzielten zwölf Punkte in Folge und sorgten bereits für die Vorentscheidung.