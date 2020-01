Basketball-Euroleague : Alba Berlin verpasst Überraschung gegen Fenerbahce

Berlin Knapp war es am Ende, doch Alba Berlin konnte das Heimspiel in der Euroleague gegen Fenerbahce Beko Istanbul nicht gewinnen. Für Alba war es die 15. Niederlage im 22. Spiel der Königsklasse.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague eine weitere Überraschung nur knapp verpasst. Am Donnerstag unterlagen die Berliner trotz langer Führung in eigener Halle vor 12 122 Zuschauern dem türkischen Vizemeister Fenerbahce Beko Istanbul mit 70:74 (41:33). Für Alba war es die 15. Niederlage im 22. Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 14 und Landry Nnoko mit elf Punkten.