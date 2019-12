Basketball-EuroLeague : Alba kassiert in Moskau die nächste Pleite

Alba-Coach Aito Reneses. Foto: dpa/Andreas Gora

Köln Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat in der EuroLeague die nächste Niederlage kassiert. In Moskau half den Gästen auch ein perfekter Start am Ende nicht. Die Play-off-Plätze geraten allmähllich außer Reichweite.

Nach der bitteren Overtime-Pleite bei Fenerbahce Istanbul (102:107) am vergangenen Freitag unterlag die Mannschaft von Trainer Aito Reneses beim russischen Vizemeister Chimki Moskau mit 87:104 (51:54). Bester Werfer der Berliner war der Litauer Rokas Giedraitis mit 17 Punkten.

Mit insgesamt vier Erfolgen in dreizehn EuroLeague-Spielen stecken die Albatrosse weiter im unteren Tabellendrittel fest. Die Berliner drohen als derzeit 16. in der 18er-Liga die Play-off-Ränge der besten Acht aus den Augen zu verlieren.

Der Bundesliga-Dritte erwischte in Russland einen Start nach Maß und lag zu Beginn des zweiten Viertels mit zwölf Punkten in Führung. Danach drehten allerdings die Gastgeber auf, die angeführt von Devin Booker (24 Zähler) einen 12:0-Lauf hinlegten und sich in der Folge einen komfortablen Vorsprung erspielten.

(ako/sid)