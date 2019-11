Basketball Euroleague : Alba Berlin geht bei Maccabi Tel Aviv unter

Tel Aviv Basketball-Vizemeister Alba Berlin muss weiter auf den zweiten Sieg in der EuroLeague warten. Aus sieben Spielen gab es bisher nur einen Sieg für die Berliner.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague seine sechste Niederlage in Serie kassiert. Beim israelischen Meister Maccabi Fox Tel Aviv waren die Berliner am Donnerstagabend beim 78:104 (37:52) ohne Chance. Aus sieben Spielen in der europäischen Königsklasse steht bisher nur ein Sieg zu Buche. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva und Tyler Cavanaugh mit je 14 Punkten.