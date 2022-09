Nach Auseinandersetzung : Türkische Basketballer drohen mit EM-Rückzug

Tiflis Das Spiel der türkischen Basketball-Nationalmannschaft gegen Georgien könnte ein Nachspiel haben. Die Türken drohen mit einem Rückzug von der Europameisterschaft.

Die türkische Basketball-Nationalmannschaft droht nach einem vermeintlichen tätlichen Angriff gegen NBA-Profi Furkan Korkmaz mit dem vorzeitigen Rückzug aus dem EM-Turnier. Nach seinem Feldverweis im vierten Viertel während des Duells mit Gastgeber Georgien (83:88) am Sonntag soll Korkmaz in den Gängen der Arena in Tiflis angegangen worden sein. Dies sagte Omer Onan, Vizepräsident des türkischen Basketballverbandes TBF.