Ehrung für Basketball-Ikone : Für immer 14 - Nowitzkis Trikot unter das Hallendach gezogen

Köln Der deutsche Basketball verneigt sich vor seinem Größten. Vor dem ersten Spiel des DBB-Teams bei der Heim-EM wird Dirk Nowitzkis Trikot mit der Nummer 14 unter das Hallendach der Kölner Lanxess Arena gezogen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt den 44-Jährigen mit emotionalen Worten.

Dirk Nowitzki hatte sich in Schale geworfen. Im feinen Zwirn und unter dem tosenden Applaus der Fans betrat der 44 Jahre alte ehemalige Basketball-Superstar das Parkett in der Kölner Lanxess Arena. Es folgten „MVP-Sprechchöre“ für einen, der die Wertschätzung zwar genießt, das Rampenlicht aber lieber anderen überlässt. Doch kurz vor dem Anwurf der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der EM gegen Frankreich waren alle Blicke noch einmal auf ihn gerichtet. Aus ganz besonderem Grund: Der deutsche Basketball verneigte sich vor seinem Größten.

„Es ist mir eine Riesen-Ehre. Ich habe immer gerne für mein Land gespielt - und immer alles gegeben. Deshalb bedeutet mir das sehr, sehr viel“, sagte Nowitzki, dessen Trikot mit der Rückennummer 14 am Donnerstagabend nach einer beispiellosen Karriere unter das Hallendach in Köln gezogen wurde. Fortan wird ein weißes Jersey gut sichtbar in der Lanxess Arena hängen. 1997-2015 stand unter der Rückennummer. Ein Novum. Erstmals wurde das Trikot eines deutschen Nationalspielers „retired“, also künftig nicht mehr vergeben - und natürlich ist es die 14 von Nowitzki. Schon seit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft 2015 wurde sein Trikot mit der Nummer 14 nur noch von Fans getragen, nun wurde es auch ganz offiziell und endgültig aus dem Verkehr gezogen.