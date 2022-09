Drama-Show gegen Litauen : Franz Wagner führt DBB-Team zum nächsten Coup

Köln Die deutschen Basketballer schweben weiter auf einer Euphoriewelle. Dank einer Gala-Vorstellung von Franz Wagner besiegt das DBB-Team Litauen nach zweimaliger Verlängerung – und macht den Einzug ins Achtelfinale damit so gut wie perfekt.

„Keine Ahnung was da noch kommt“, sagte der vor allem in der Verlängerung wieder starke Lo. „Ich denke, wir haben verdient gewonnen.“ Auch Bundestrainer Gordon Herbert spracht von einem „richtig guten Basketball-Spiel und 50 packenden Minuten“.

Erstmals richtig laut wurde es bereits kurz vor dem Anwurf. Als das deutsche Team vorgestellt wurde hallte ein gellendes Pfeifkonzert durch die Kölner Lanxess Arena. Es war ein Vorgeschmack darauf, was das DBB-Team im dritten Gruppenspiel gegen Litauen erwarten würde. Beeindrucken ließ sich Deutschland davon zunächst aber nicht, hielt körperlich dagegen. Die erste Führung besorgte Franz Wagner nach knapp vier Minuten (9:7). In der Folge entwickelte sich das erwartet enge und kampfbetonte Spiel, mit Ballverlusten, Fouls und starken Defensiv-Aktionen auf beiden Seiten. Einen Impuls erhielt das DBB-Team dann erneut von der Bank: Maodo Lo stellte mit einer starken Einzelaktion auf 13:10. Der Aufbauspieler übernahm komplett die Verantwortung, und kam Ende des ersten Viertels auf acht Punkte. 19:19 hieß es nach zehn Minuten.

Im zweiten Viertel sah die litauische Offensive zunächst nicht gut aus. Deutschland verteidigte aggressiv und ermöglichte den Litauern so kaum freie Würfe. Das zerrte an den Nerven. Nach einem technischen Foul durfte Johannes Voigtmann an die Freiwurflinie. Mit einem 6:0-Run baute Deutschland die Führung auf 25:19 aus. Erst nach dreieinhalb Minuten gelang Litauen die ersten Punkte. Doch das DHB-Team ging weiter konzentriert zu Werke, Schröder und Andreas Obst erhöhten auf 30:21. Danach fanden die Litauer angeführt von NBA-Profi Jonas Valanciunas (New Orleans), der es unter dem Korb immer wieder mit Theis zu tun bekam, wieder ihren Rhythmus. Doch gegen einen überragend aufspielenden Wagner wusste die litauische Defensive keine Antwort. Zwei Dreier in Serie des vor Selbstbewusstsein strotzenden NBA-Profs ließ die Halle ausflippen. Auch dank seiner 18 Punkte führte Deutschland zur Pause mit 46:41.

Die hatte aber nicht lange Bestand. Mit dem ersten Angriff im Schlussviertel stellte Litauen auf 68:65. In einer engen Partie ging es nun hin und her. Doch vor allem einer zeigte sich davon unbeeindruckt und spielte weiter groß auf: Wagner. Sein Dreier brachte dem DBB-Team eine Vier-Punkte-Führung (76:72). Und auch in der Defensive zeigte der 21-Jährige, warum er als so flexibler Spieler gilt. „Das Paket ist unglaublich, es gibt nichts, was er nicht kann. Dreier, Defense - der Junge ist unglaublich“, schwärmte der ehemalige Basketball-Profi Per Günter bei Magentasport. Anschließend zeigte Theis bei einem Dunk zum 84:78 noch einmal seine ganze Klasse. Entschieden war die Partie damit aber noch nicht, sieben Sekunden vor dem Ende glich Litauen aus - 89:89. Deutschland nahm nochmal eine Auszeit. Nicht Wagner, sondern Schröder bekam die Chance zum Sieg - und vergab.