Genaue Diagnose noch offen : Basketballer bangen vor Viertelfinale weiter um Wagner

Berlin Was ist mit Franz Wagner? Der deutsche Shooting-Star bei der Basketball-EM musste verletzt vom Feld. Eine genaue Diagnose seiner Verletzung liegt weiter nicht vor.

Die deutschen Basketballer bangen weiter um den Einsatz von Franz Wagner im weiteren Verlauf der Europameisterschaft. Der 21 Jahre alte NBA-Profi war beim 85:79 im Achtelfinale gegen Montenegro am Samstagabend umgeknickt und konnte die Arena in Berlin nur humpelnd verlassen. Wie schwer sich der bislang bei der EM so starke Wagner verletzt hat, ist nach wie vor unklar.