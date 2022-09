Ticket-Ärger bei Basketball-EM : Hunderte Deutsche Fans hatten Karten für das falsche Spiel

Berlin/Düsseldorf Weil der Basketball-Weltverband FIBA unter anderem das Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen Griechenland kurzfristig verlegte, kauften mehrere Hundert Fans Tickets für das falsche Spiel. Zurück blieben Enttäuschung, Kosten - und ein Streit um die Verantwortlichkeit.

Deutschland besiegt Griechenland im EM-Viertelfinale - eine Sensation. Für Peter K. und seinen 14-jährigen Sohn hätte es der perfekte Basketball-Tag sein sollen, und eigentlich hatte der 35-Jährige auch alles richtig gemacht: Schon im Mai hatte er den Spielplan der Basketball-Europameisterschaft studiert, die Chancen des deutschen Teams kalkuliert und anschließend Tickets für jenes Spiel gekauft, in dem Deutschland im optimalen Fall im Viertelfinale antreten würde. 31 Euro pro Karte ließ sich W. die Hoffnung auf ein deutsches Länderspiel bei der Heim-Europameisterschaft kosten. Günstigere Tickets gibt es für die EM-Endrunde in der Berliner Arena nicht, die teuerste Kategorie liegt bei 91 Euro.

Für Vater und Sohn kam zunächst alles wie erhofft: Die Auswahl des deutschen Basketball-Verbands (DBB) zog zunächst als Vorrunden-Zweiter ins Achtelfinale ein, besiegte dort am Samstag Montenegro (85:79) und traf nun in der Runde der letzten Acht auf Griechenland. Im ursprünglichen Turnierbaum der FIBA, auf den auch der Ticket-Vorverkauf ausgerichtet wurde, war das Spiel für Dienstagnachmittag 17.15 Uhr in Berlin angesetzt. „Sieger Spiel #61 vs. Sieger Spiel #62“, so steht es auf den Tickets. Spiel #61, das war das deutsche Achtelfinale, Spiel #62 war Griechenlands Sieg gegen Belgien am Sonntagabend.